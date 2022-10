Viterbo, Francesco Piazza nupovo vescovo. Ha 69 anni e viene dalla Campania

07 ottobre 2022 a

Il vescovo Lino Fumagalli ha convocato per oggi, 7 ottobre, alle 12, presso la Sala del conclave di palazzo dei Papi, “la comunità ecclesiale e l’interno Presbiterio diocesano, i diaconi, i consacrati e il popolo di Dio, per importanti comunicazioni alla Diocesi”. Poche righe per annunciare la nomina del suo successore. A guidare la diocesi sarà Francesco Piazza.

Messa alla Quercia col cardinale Frezza

Nato nel 1953, viene da Sessa Aurunca in Campania. Sarà dunque l’annuncio del suo successore il motivo della convocazione da parte di monsignor Fumagalli. La sua lettera di dimissioni, per raggiunti limiti di età, risale al maggio scorso. Lino Fumagalli ha ricoperto l’incarico di vescovo di Viterbo, su nomina di Benedetto XVI, del 2010. Il vescovo trascorrerà la pensione al santuario della Madonna della Quercia, alla quale è da sempre molto legato.

E proprio al santuario mariano tanto caro ai viterbesi, monsignor Fumagalli ha fatto la sua ultima uscita pubblica, rinnovando quel Patto d’amore tra la città che per due anni, a causa della pandemia si è celebrato in forma ridotta. Al termine della cerimonia è stata la sindaca Frontini a ringraziare monsignor Fumagalli per il suo impegno per la comunità viterbese: “Grazie di cuore per quello che ha fatto per la nostra comunità. Ha rappresentato un caposaldo di temperanza, buon senso e di solidarietà. Tante volte ci ha sollecitato ad avere attenzione verso i più poveri e i più fragili”. "E’ il seme più bello - ancora Lino Fumagalli - che ci ha lasciato e noi faremo del nostro meglio per curare e far crescere questo richiamo continuo alla responsabilità individuale nei confronti del bene comune”.

Francesco Piazza è nato a Solopaca, in provincia di Benevento e diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de’ Goti, il 4 ottobre 1953.

