Università agraria Tarquinia, grandi manovre in vista delle elezioni

07 ottobre 2022 a

a

a

Elezioni Università agraria Tarquinia: a poco più di due mesi iniziano le prime manovre politiche. L’11 dicembre, data indicata dalla politica per la tornata elettorale, si avvicina e nelle segrete stanze della politica si muovono i primi passi. Primo nodo da sciogliere è la volontà del presidente uscente Sergio Borzacchi. Durante l’ultima assise ha ringraziato tutti per il lavoro svolto, facendo trapelare la sua decisione di non ricandidarsi. Una scelta, seppur non ufficiale, che apre diversi scenari nella maggioranza uscente di centrodestra.

Per la presidenza sembra essere corsa a due tra Alessandro Sacripanti, Fratelli d’Italia, assessore uscente dell’ente e Stefano Zacchini, attuale consigliere comunale e provinciale. Quest’ultimo non smentisce che gli siano arrivate alcune chiamate ma allo stesso tempo non si sbilancia. Nelle ultime ore è iniziato a girare anche il nome di Fabio Nardi come possibile outsider, mentre le porte sembrano essere sbarrate per l’attuale vicepresidente Alberto Tosoni, nome che non godrebbe dell’appoggio comunale e che non è riconducibile ad alcun partito di centrodestra.

Non è escluso che quest’ultimo possa decidere di intraprendere altre strade. Sembra inoltre che il sindaco Alessandro Giulivi voglia rimanere al di fuori delle scelte, optando per un atteggiamento prudente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.