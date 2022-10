Viterbo, suicida in carcere: tre a giudizio con l'accusa di omicidio colposo

07 ottobre 2022 a

a

a

Tre persone, appartenenti al personale sanitario e alla polizia penitenziaria del carcere di Mammagialla, sono state rinviare a giudizio, con l’accusa di omicidio colposo, per la morte di Andrea di Nino. A maggio scorso, davanti al gip Giacomo Autizi, il pm Michele Adragna aveva chiesto il rinvio a giudizio per i tre imputati, istanza accolta ieri dal giudice per le indagini preliminari, e una condanna a 4 mesi di reclusione per l’ultimo accusato, a giudizio con il rito abbreviato, che è stato assolto. Si tratta dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Viterbo che riguarda il fascicolo aperto per omicidio colposo, a seguito della morte di Andrea Di Nino, il detenuto romano di 36 anni che il 21 maggio del 2018 si impiccò nella cella di isolamento del penitenziario sulla Teverina. In tutto sono 13 i parenti del detenuto suicida che si sono costituiti parti civili nel dibattimento e riconosciuti come vittime: 8 fratelli e i 5 figli. Intorno alle 22 del 21 maggio di 4 anni fa Andrea Di Nino fu rinvenuto senza vita. Il 36enne stava scontando una condanna di 2 anni nella casa circondariale viterbese per possesso di sostanze stupefacenti e mancava meno di un anno alla sua scarcerazione.

Detenuto aggredisce agente e due colleghi che lo difendevano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.