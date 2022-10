Ditte di pulizie Belcolle, 27 famiglie disperate per i contratti non rinnovati

07 ottobre 2022 a

Le ditte di pulizie hanno incontrato la Asl per discutere la situazione dei servizi all’interno di Belcolle dopo il mancato rinnovo del contratto a 27 persone. Il faccia a faccia si è risolto in un nulla di fatto e le parti hanno deciso di incontrarsi nuovamente la settimana prossima. Tutto nasce, come detto, dal mancato rinnovo di 27 contratti, firmati con causale Covid. Venendo meno l’emergenza legata alla pandemia, e di conseguenza i fondi stanziati per l’evenienza, le ditte hanno deciso di non rinnovare i contratti. Nel farlo hanno anche specificato che il personale attualmente al lavoro non farà più straordinari.

Per Belcolle, già alle prese con diversi problemi, la situazione si fa sempre più complicata, viste le lamentele per le pulizie, assolutamente carenti in diversi reparti. Le ditte di pulizie, in sostanza, fanno sapere alla Asl che se intende mantenere il grado di efficienza, ora che sono venuti meno i fondi Covid, dovrà rivedere al rialzo il corrispettivo economico previsto nell’appalto. Ma a quanto pare, trattandosi di un appalto regionale, la Asl non pare intenzionata a mettere sul piatto i fondi necessari. La situazione di stallo sarebbe dunque legata a problemi prettamente finanziari.

