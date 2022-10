Viterbo, Paolo Ricciardi sarà il nuovo vescovo: ha 54 anni e viene da Roma

07 ottobre 2022 a

Il vescovo Lino Fumagalli ha convocato per oggi alle 12, presso la Sala del conclave di palazzo dei Papi, “la comunità ecclesiale e l’interno Presbiterio diocesano, i diaconi, i consacrati e il popolo di Dio, per importanti comunicazioni alla Diocesi”.

Poche righe per annunciare la nomina del suo successore. A guidare la diocesi sarà Paolo Ricciardi.

Nato a Roma il 14 marzo 1968, monsignor Ricciardi è stato nominato ausiliare della Diocesi di Roma il 23 novembre 2017 e vescovo il 13 gennaio 2018.

Fino ad allora aveva ricoperto l’incarico di parroco a Sezze.

