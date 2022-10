Talete, Giulivi chiede le dimissioni dei vertici

07 ottobre 2022 a

Il rischio che Talete fallisca sarebbe concreto, ma il sospetto di chi non vuole la cessione delle quote ai privati è che l’attuale governace non stia facendo tutto ciò che si potrebbe fare per salvare il salvabile. Di più: le azioni messe in atto negli ultimi anni vengono, di fatto, viste come funzionali ad un percorso finalizzato a facilitare la vendita della spa.

Ne è convinto il sindaco di Tarquinia, Alessandro Giulivi, che l’altro giorno si è presentato al Consiglio comunale straordinario, a Palazzo dei Priori, insieme all’ex candidato a sindaco di Roma Enrico Michetti, diventato suo consulente. Da qui la proposta “choc”, di cui i fautori della vendita delle quote, capeggiati dal presidente della Provincia, Alessandro Romoli, non vogliono sentir parlare: “Dimissioni in blocco di tutta la governance societaria, dal consiglio di amministrazione ai revisori dei conti. E poi tutti attorno a un tavolo per ripartire insieme, usando il buonsenso”.

Cessione quote Talete, il Comune continua a dire no



“D’altra parte - spiega Giulivi - l’amministratore unico ha parlato di tante cose, ma non ha mostrato nessuna carta. Ci ha detto che i costi dell’energia passeranno da 700 mila euro a tre mlioni, ma è un ragionamento che non sta in piedi. Si tratta di costi aumentati per tutti, non possono essere messi nel calderone. Sarà il Governo a decidere il da farsi su questa specifica questione, posto che nella stessa, identica situazione di Talete ci stanno tutte le aziende di tutta Italia”.

Bilanci di Talete al setaccio della Finanza

