Ritrovato Alessandro, il ragazzo di Montefiascone scomparso da tre giorni

Alessandro, il ragazzo di Montefiascone scomparso da casa tre giorni fa, è stato ritrovato nel pomeriggio nell’Orvietano, le prime parole rivolte alla famiglia e ai carabinieri che da martedì sera hanno passato al setaccio tutto il comprensorio per riportarlo a casa sarebbero state “Volevo stare in pace per un paio di giorni, da solo e lontano da tutti”. Una con elusione felice e un sospiro di sollievo per un’intera comunità.

L’allarme era scattato martedì sera. Gli ultimi ad aver parlato con lui erano stati i colleghi e i dirigenti dell’associazione Solidarietà Falisca, in cui da circa un anno il 23enne segue corsi di formazione.

Viterbo, giovane scomparso: l'ultimo contatto è stato con la Solidarietà Falisca

