Scomparso da tre giorni, ricerche a tappeto su tutto il comprensorio

Proseguono a Montefiascone e nei paesi vicini le ricerche di Alessandro, il ragazzo di 23 anni di cui si sono perse le tracce da martedì. Gli ultimi a parlare con lui sono stati i colleghi e i dirigenti dell'associazione Solidarietà Falisca, presso cui Alessandro segue corsi di formazione da circa un anno. "Martedì mattina - spiega la presidente - abbiamo contattato la mamma perché non riuscivamo a parlare con lui. Dovevamo informarlo dell'anticipo di orario di un servizio, dalle 9 alle 8.30. Però la mamma non è riuscita a parlarci. Poi lui ci ha chiamato e lo abbiamo informato direttamente". Non aveva parlato con la madre perché il suo telefono era staccato. Questo è stato l'ultimo contatto. La sera, non vedendolo rinetrare, la famiglia ha dato l'allarme. Dalla mattina di martedì, dopo il contatto telefonico con la Solidarietà Falisca, il telefono di Alessandro è sempre spento, per cui è difficile monitorare i suoi spostamenti. Anche dall'analisi delle telecamere, al momento non sono emerse novità.. Alessandro si è allontanato a bordo della sua auto, una Peugeot 108 di colore rosso. Le ricerche sono in corso anche nella zona di Marta, paese di origine della famiglia.

