Porta Borgiana festeggia i cavalieri dopo il trionfo al Palio degli anelli

06 ottobre 2022 a

a

a

Porta Borgiana, non si è ancira affievolito l’entusiasmo per la vittoria del Palio degli Anelli. Il calore dei contradaioli ha circondato i cavalieri (Alessio Ciambella, Agostino Passone, Luca Silvestri, Alessio Mancini, Fabio Bonaposta e Alessio Bruzzichesi) che all’anfiteatro Falerii Veteres hanno sbaragliato l’agguerrita concorrenza, totalizzando 317 punti con un tempo medio di 27,35; al secondo posto si è classificata Porta Lanciana con 317 punti con un tempo medio di 28,02, al terzo posto Porta Rupi con 216 punti e al Porta posto Porta Posterula con 150 Punti. Porta Borgiana ha vinto anche l’ambito premio Miglior Cavaliere con Alessio Mancini in sella al suo inseparabile cavallo Flicka, seguito da Jonathan Anselmicchio di Porta Rupi e da Niccolò Adolini di Porta Lanciana. Con questo nuovo successo il giovane cavaliere Alessio Mancini, detto Pinolo, ha stabilito un bel record: cinque vittorie in cinque anni. Alessio ha iniziato a partecipare al Palio degli Anelli nel 2016 a soli 15 anni indossando i colori gialli di Porta Borgiana. Ad oggi lui e il cugino Alessandro Mancini sono i più giovani cavalieri che disputano il palio. Il suo ricco palmares vanta anche due vittorie al Palio degli Anelli della Città di Gallese conquistati nel 2018 e nel 2019.

Alessio è circondato dai cavalli fin dalla nascita ed è da allora che respira ogni anno l’aria di questa storica gara. Il padre Maurizio Mancini, altro storico cavaliere di Civita Castellana, ha iniziato a correre nel 2000 sempre nelle fila di Porta Borgiana. Anche Maurizio si è fregiato dell’ambiìo premio di miglior cavaliere per ben tre volte. Ma Alessio l’ha quasi doppiato, vincendo 5 titoli in 5 anni. Quest’anno per la quinta volta consecutiva, si è imposto nella competizione, centrando 8 anelli con un tempo medio di 12,20 secondi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.