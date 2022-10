Bassano in Teverina, avviato consolidamento del versante orientale e della rupe

06 ottobre 2022 a

Proseguono i lavori di recupero e valorizzazione del borgo medievale di Bassano in Teverina; lunedì mattina è iniziato l'intervento di messa in sicurezza e consolidamento del versante orientale e della rupe del borgo.

“Quello del recupero, valorizzazione e restituzione ai cittadini degli spazi dell’antico borgo è uno dei principali obiettivi ai quali l’amministrazione comunale si sta dedicando con forza fin dal giorno dell’insediamento - scrivono dal Comune - I lavori iniziati lunedì risultano di particolare importanza perché l’area oggetto dell’intervento è inagibile fin dagli anni della Seconda Guerra Mondiale. Il cantiere servirà a realizzare diversi interventi. Innanzitutto quello di messa in sicurezza dei muri del versante orientale del borgo. Poi a seguire la messa in sicurezza dell’intero sito e infine il consolidamento geotecnico e strutturale della rupe. I lavori sono stati finanziati con un contributo del ministero dell’Interno di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze.

“Finalmente oggi recuperiamo un’area importante del centro storico alla quale intere generazioni di bassanesi non hanno mai avuto accesso – ha commentato il sindaco Alessandro Romoli -. Ma questo non è che il primo passo di un percorso che vedrà il versante orientale e la rupe tornare di nuovo protagonisti della vita quotidiana del borgo, che è tornato ad essere popolato da abitanti, artigiani e turisti”.

“Non solo – ha aggiunto il primo cittadino -. Il fatto stesso che l’intervento sia stato realizzato con un contributo dei ministeri dell’Interno e dell’Economia denota la capacità di questa amministrazione di intercettare finanziamenti a beneficio della collettività. Questo perché presentiamo progetti che puntualmente vengono considerati credibili e meritevoli dagli enti sovraordinati”.

