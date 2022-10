Vallerano, riapre la Cantina di San Vittore: nei weekend dall'8 al 30 ottobre e il 1° novembre

06 ottobre 2022 a

Torna la Festa della castagna di Vallerano, quest’anno giunta alla ventesima edizione, e con essa la cucina tipica della Cantina di San Vittore, in tutti i weekend dall’8 al 30 ottobre e martedì 1° novembre. Il comitato festeggiamenti San Vittore Martire 2022/23 è pronto a proporre alcuni dei piatti della tradizione culinaria valleranese e locale, anche con la possibilità per i più piccoli di poter scegliere un menù bambini.

Ogni sabato sera, inoltre, torna in scena il dopo cena musicale: si parte sabato 8 ottobre con l’intrattenimento garantito da Max & Anna, in una serata karaoke dedicata alla disco degli anni ’70, ’80, ’90. La Cantina di San Vittore è uno dei luoghi di rifermento all’interno della Festa della castagna di Vallerano, organizzata dall'associazione Amici della castagna. La manifestazione celebra la castagna locale, protagonista assoluta delle iniziative in programma. Oltre alla possibilità di degustare piatti tipici locali nelle caratteristiche cantine, i visitatori che sceglieranno Vallerano nei quattro weekend di ottobre e il primo di novembre, potranno scegliere tra un vasto programma di appuntamenti per trascorrere la loro giornata nel centro della Tuscia. Dalle visite guidate nel borgo alle caldarroste e al vino rosso in piazza, dagli stand enogastronomici all’area bambini fino alle manifestazioni folkloristiche, culturali e musicali.

Sabato 8 ottobre, alle ore 16.30 in piazza della Repubblica la serata sarà animata dai Mediterranti, gruppo etno folk che allieterà i presenti con i canti e la musica del Mediterraneo. Domenica 9 ottobre, invece, a partire dalle 15,30 sarà prima il turno del corteo storico medievale, con gli sbandieratori e i musici della Città di Giove, e poi si proseguirà con i Ciccillo sound system e la loro musica alternativa.

Insomma, per un weekend all’insegna della buona cucina, della natura, della cultura e del divertimento, l’appuntamento da non mancare è quello con la Cantina di San Vittore alla Festa della castagna di Vallerano.

La cantina di San Vittore si trova in via Don Minzoni 18 (ex Cantina degli sportivi). Sono già aperte le prenotazioni per il primo weekend di sabato 8 e domenica 9 ottobre. È possibile contattare il Comitato festeggiamenti San Vittore martire su WhatsApp ai seguenti numeri: 340 398 9826 (Alessandro), 333 716 7075 (Raffaele), 328 838 6975 (Luca). Oppure si può scrivere per prenotazioni e info sui canali facebook e Instragram #BettalaSanVittore, dove sarà possibile anche consultare i menù della settimana. Mail per informazioni: [email protected] Sito internet: http://festasanvittore.com/.

