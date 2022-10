L'ambientalismo tradotto in fatti: a Capranica sabato c'è Alberi in festa

06 ottobre 2022 a

a

a

Lontano dai luoghi comuni, dall'astratto delle definizioni generiche, e dai grandi discorsi mediatici. Il tema ambientale è di estrema attualità ma spesso viene trattato come distante dalle persone e dalle loro azioni concrete. "Un pericolo che non volevamo correre - racconta Alessandro Peruzzi (nella foto), ingegnere ed economista ambientale, nonché promotore0, insieme al medico chirurgo Michela Orsi, dell'iniziativa Alberi in Festa che si terrà a Capranica, presso i vivai Nicolini, nel parco della Trinità, sabato 8 ottobre dalle 15 - ecco perché la manifestazione è stata pensata, per raccontare un modo nuovo di difendere l'ambiente. Non solo belle parole o raduni di piazza, ma risposte attuative, piccole cose che portate avanti da tutti possono e fanno la differenza".

Video su questo argomento RemTech, Ferrara è capitale della rigenerazione e sostenibilità TMNews



L’evento ha avuto il patrocinio del Comune di Capranica e della Provincia di Viterbo, e dovrebbe essere solo il primo di una lunga serie. L'idea è quella che dal gesto simbolico ma a volte forse un po’ superficiale di piantare i semi di una pianta si passi poi all'atto concreto della sua cura durante il percorso di crescita.

“E’ proprio così - continua Alessandro Peruzzi - con Rosa Nicolini abbiamo pensato a qualcosa che potesse essere di più di un atto che si consuma in pochi minuti. Per capire l'importanza del verde nella nostra vita c'è bisogno di capire anche come prendersene cura. Durante la manifestazione oltre ad alcune mini conferenze sia tecniche che esplicative, ci saranno anche momenti di musica con gli Studio Illegale e durante il percorso che ci conduce al parco della Trinità dei paletti indicheranno le tonnellate di CO2 che ogni albero è in grado di assorbire. Un dato concreto che ai partecipanti darà la misura di quanto sia fondamentale la consapevolezza di un atteggiamento ‘verde’ per il futuro del nostro patrimonio naturale. Un modo nuovo di raccontare e di sensibilizzare sul tema, che insieme a Rosa Nicolini e alla sua famiglia vogliamo portare avanti con determinazione".

Amazzonia, deforestazione fuori controllo



Programma

Dalle ore 15 “Benvenuti tra gli Alberi in festa”, accoglienza e informazioni.

Ore 16.15: “Lavorare in circolo: cosa prendere dal passato per andare verso il futuro”.

Ore 16.45. Festa fa rima con cura3

Ore 17.00: “Quando la campagna diventa un giardino (breve visita guidata agli alberi più importanti de La Trinità: dalla sughera ai pini del viale San Francesco alla quercia Alleluia, circa 30 minuti di ‘passeggiata lenta' con indicazioni botaniche).

Ore 17.30: “Distagioneinstagione in festa” (momento conclusivo nel centro di giardinaggio, con piccola degustazione e musica, banchetti per consulenza e altri prodotti/servizi, possibilità di piantare semi in piccoli vasi).

Ore 18.00/18.30: Mens sana in corpore green: conclusioni e saluti.

Gli esperti preoccupati dagli sprechi di cibo in Europa



Altre iniziative si stanno via via aggiungendo al programma iniziale, tra quelle in via di definizione ci sono le micro-conferenze sui temi “Non solo piantare: curare; - benefici degli alberi a 360 gradi - corretta piantagione degli alberi - cura degli alberi”; “Perché si parla di CO2 e di gas serra” (numeri e dati su emissioni di CO2 e fonti emissive principali da Rapporto Ipcc, Rapporto Stem); Decarbonizzazione; consumi e compensazione degli alberi su CO2 - esempi pratici di quanto consumiamo - esempi pratici di come stiamo (mal) sfruttando il Pianeta; Overshoot day (Giorno del debito ecologico) - tipi di alberi in base alla compensazione; passare dell'egocentrismo all'ecocentrismo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.