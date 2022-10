Viterbo, Giffoni Film Festival. Riconoscimento per il disegnatore Giacomo Piunti di Civita Castellana

Alf. Parr. 06 ottobre 2022 a

Giacomo Piunti, 24 anni di Civita Castellana, ha vinto il prestigioso “Premio Giffoni Film Festival 2022” partecipando attivamente alla realizzazione del cortometraggio intitolato “Nel mare ci sono i coccodrilli". Il film d'animazione, prodotto da Rai Kids e Larcadarte e diretto da Rosalba Vitellaro, sui disegni di Annalisa Corsi, è ispirato all'omonimo libro di Fabio Geda e alla storia vera del piccolo Enaiat Akbari, un bambino afghano che fugge dai talebani in Afghanistan per arrivare dopo anni di peripezie in Italia.

Giacomo Piunti fa parte del team di disegnatori che ha contribuito a confezionare graficamente lo short film e che è stato premiato da una giuria di centinaia di ragazzi da 10 a 13 anni.

Giacomo Piunti, che si è diplomato presso la Scuola Internazionale Comics in Animazione 2D, spiega: “Sono molto contento che il cortometraggio abbia vinto un premio così importante. La concorrenza era molto agguerrita e qualificata. Durante le fasi della produzione del film io mi sono occupato del cosiddetto ‘model pack’ ossia il pacchetto di modelli stilistici relativo ai personaggi , agli animali, ai veicoli e agli oggetti di scena”.

