Viterbo, sagra della castagna di Soriano nel Cimino. Domenica 9 ottobre

Soriano nel Cimino, la sagra delle castagne nel secondo weekend presenterà un’alternanza di eventi tradizionali in costume, conferenze. incontri culturali. Sabato 8 ottobre dalle 9 mercatino di artigianato, antiquariato, collezionismo, in viale Vittorio Emanuele III e “Urban Nature: la festa della natura in città”.

Alle 11 visite guidate in costume con l'associazione Terzo Millennio. Alle 15 in piazza Vittorio Emanuele II Giochi Storici, con la sfida tra le quattro contrade (ingresso 3,50 euro). Nel chiostro di S. Agostino in piazza Umberto I mercatino medievale della contrada Trinità Alle 17.30 al cinema teatro Florida convegno sugli stemmi araldici delle principali famiglie che hanno governato Soriano nel Medioevo e Rinascimento. In serata in piazza Vittorio Emanuele II rievocazione storica “Soriano tra storia e leggenda” (ingresso 10 euro).

A seguire al Castello Orsini “Cruciatus doloris”, spettacolo di torture medievali a cura del Gruppo Storico Spadaccini. Domenica 9 ottobre alle 10.30 al Florida Premio Nazionale Vojola d'oro, conferito a personalità sorianesi o legate a Soriano distintesi nel proprio campo. Nel pomeriggio corteo storico dalle 15 (ingresso 12 euro). a seguire al Castello Orsini replica di “Cruciatus doloris”.

