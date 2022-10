Viterbo, la Disney gira film a Porta San Pietro e piazza del Plebiscito. Traffico rivoluzionato

B. M. 06 ottobre 2022 a

Disney e horror. Succede per la prima volta a Viterbo con il film The Jackal, la cui produzione esecutiva per l’Italia è firmata Cattleya. Protagonista è Angelica, una suora novizia. Al momento poco altro si conosce di questa mega produzione con circa 450 figuranti e oltre 500 comparse selezionate nei giorni scorsi. Tra gli attori ci saranno anche diversi interpreti del Trono di spade. Le riprese, soprattutto quelle corali, in programma fino al 14 ottobre, interesseranno palazzo dei Priori, ma anche palazzo dei Papi. Piazza del Comune sarà il set di una grane esplosione, mentre già è stato alzato un grande monumento dedicato ai caduti della Grande guerra. A quanto risulta, il tutto è parte del set allestito e nel quale sarà girata la scena dell’esplosione.

The Jackal è ambientato nell’Italia degli anni Settanta, quando nasceva e si sviluppava la contestazione studentesca. Tra le scene particolarmente eclatanti anche uno scontro frontale tra auto fuori porta San Paolo. Tutto ciò avrà delle ricadute sulla città in termini di presenze, tra attori e troupe, ma anche sulla viabilità e sosta.

In sintesi sono due le zone interessate dalle riprese: Porta San Pietro e vie limitrofe, oggi 6 ottobre, domani 7 e sabato 8 mattina, e piazza del Plebiscito, dove si gireranno delle scene da domenica 9 e mercoledì 12 settembre.

Tra i provvedimenti al traffico si segnala - per oggi e domani - lo stop alle auto in zona Porta San Pietro e vie limitrofe, mentre piazza del Plebiscito sarà interessata dal medesimo provvedimento a partire dal pomeriggio di domenica fino alla sera di mercoledì. Dalle 22 alle 6 dei giorni 10 e 11 ottobre, invece, circolazione regolare in via Cavour e via Fontanella di Sant’Angelo. Durante le riprese sarà interrotto anche il transito dei pedoni. Nel dettaglio, in via Ascenzi è in vigore, fino alle 23 del 12 ottobre, il divieto di sosta con rimozione forzata. Fino al 13 ottobre sarà vietato sostare nell’area di parcheggio di Valle Faul, dall’ingresso lato Porta Faul fino alla fontana a raso. Dalle 18 di ieri, e fino alle 8 di sabato, in via delle Fortezze sarà vietato sostare e transitare. Tale provvedimento consentirà l’allestimento di un campo base logistico. Dalle 8,30 alle 18 di oggi, e dalle 6 di domani, fino alle 8 del giorno successivo, divieto di transito anche in via San Pietro, via Porta Fiorita, via Salicicchia e via Vetralla. Nelle suddette vie e nelle stesse fasce orarie sarà vietato anche sostare. Divieto di sosta con rimozione forzata anche in via dei Giardini, in corrispondenza di Porta Fiorita, nel tratto sottostante l’effige della Madonna, dalle 19 di oggi e fino alle 8 di sabato.

Da domenica attenzione puntata sulla seconda zona interessata dai provvedimenti. Si comincia con il divieto di sosta con rimozione in via Cavour, dalle 18 fino alle 22 di mercoledì. Dalle 6 di lunedì alle 22 di mercoledì, divieto di circolazione in via Cavour (tratto compreso tra via Annio e piazza del Plebiscito) e via Fontanella di Sant’Angelo (tratto compreso tra via Saffi e via Cavour). Negli stessi giorni direzione obbligatoria da via Cavour verso via Annio. Dalle 22 alle 6 dei giorni interessati dalle riprese, la circolazione veicolare su entrambe le vie (via Cavour e via Fontanella del Suffragio) sarà regolare. Inoltre, dalle 8 di sabato alle 23 di mercoledì, divieto di transito anche in via Ascenzi. Anche in questo caso, dalle 23 alle 8 dei giorni interessati dalle riprese, il traffico tornerà regolare. Infine, a partire dalle 7 di domani, ininterrottamente fino alle 23 di giovedì prossimo, divieto di sosta su entrambi i lati e divieto di circolazione in via San Clemente. Durante le riprese vietato anche il transito pedonale.

Provvedimenti sono stati decisi anche dalla società si trasporti Francigena, relativamente al percorso della circolare 1C. Nel dettaglio queste le variazioni previste: da oggi a sabato, da viale Diaz l’autobus proseguirà su strada Cassia Sud fino all’incrocio con strada Ponte Sodo, dopodiché girerà a destra su quest’ultima percorrendola fino alla rotatoria, dove girerà su strada Salamaro fino a piazza dei Castelli. L’autobus percorrerà poi via Castello Vetulonia fino a via Vico Squarano, riprendendo il percorso usuale.

Lunedì, invece, l'autobus, giunto a Porta Romana, proseguirà dritto su viale Capocci fino all’incrocio con via Rosselli; girando verso piazza Verdi e percorrendo via Marconi arriverà al Sacrario. La notizia è consultabile anche sul sito www.francigena.vt.it .

