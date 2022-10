Viterbo, aeroporto bocciato per carenza di viabilità. Bartoletti: “Ora la città deve mobilitarsi”

Andrea Tognotti 06 ottobre 2022 a

a

a

Il destino dell’aeroporto Fabbri pare segnato: diventare uno scalo civile di taxi volanti, piccoli velivoli che collegherebbero la città dei papi con la Capitale. Va in questa direzione il piano straordinario che l’Ente nazionale aviazione civile (Enac) presenterà al governo nell’ambito del “turismo di prossimità”, e a questo sembrano rassegnati anche coloro che in passato hanno sostenuto convintamente l’idea che ebbe, nel 2007, l’allora ministro dei Trasporti Alessandro Bianchi, che scelse Viterbo come sede del terzo scalo civile del Lazio in sostituzione di Ciampino.

Elicotteri dell'aeronautica in campo contro emergenza incendi

Tuttavia c’è chi non si arrende e, ora che lo scalo sembra migrare verso Frosinone, chiama alla mobilitazione per riportare in auge il vecchio progetto. E’ l’avvocato Giovanni Bartoletti, con un passato di assessore nella giunta Marini.

Cambio alla guida del Reggimento Elicotteri Operazioni Speciali “Aldebaran”

Non esita a definire il progetto dell’attuale presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma “folle, pericoloso e inquinante”. E sostiene che la mobilitazione che vi fu all’epoca del progetto Bianchi - un comitato civico, associazioni di categoria ed esponenti politici - può essere ancora la base per chiedere un ripensamento che assegni alla struttura viterbese il ruolo che ritiene usurpato dal territorio frusinate. “All'epoca si mossero in tanti - ricorda - e penso che anche oggi tutta la Tuscia debba mobilitarsi”.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 6 OTTOBRE (Edicola digitale)

Aeroporto, piano dell'Enac: "Voli taxi per Roma"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.