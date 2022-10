Viterbo, piazza Campoboio. Degrado inaccettabile

R. V. 06 ottobre 2022 a

a

a

Il degrado in cui versa piazza Campoboio, tornato d’attualità dopo gli ultimi crolli causati dalle piogge, è davvero un qualcosa che grida vendetta e che soprattutto mal si coniuga con quell’idea di bellezza che la nuova amministrazione comunale vorrebbe far passare all’esterno, come dimostra la creazione di un assessorato ad hoc.

Parcheggi selvaggi e degrado in piazza Campoboio

Su Campobio si affacciano i palazzi dell’Inps e quello, storico, della Biblioteca degli Ardenti. E lo spettacolo che si mostra in particolare ai frequentatori di quest’ultima è sicuramente indegno di una città che a parole sostiene di voler fare dell’arte e della cultura la propria cifra agli occhi dell’Italia e del mondo. Bisogna dunque agire al più presto, ma seriamente e al di là dei proclami che puntualmente non si avverano. Bisogna prendere atto del grande lavoro compiuto in questi anni dal commissario del Consorzio Biblioteche, Paolo Pelliccia, e agire di conseguenza. Tra l’altro, gli interventi che dovrebbe prendere in considerazione l’amministrazione riguardo lo stesso stabile della Biblioteca degli Ardenti, dove i lavori più urgenti - assessore Laura Allegrini - è stato per fortuna fatto recentemente, ma non basta.

Sosta selvaggia in piazza Campoboio. Residenti esasperati

E’ stata risistemata una porzione del tetto, e di questo va sicuramente dato atto all’ex assessora, ma adesso bisogna andare oltre. Si parla di uno stabile antico con problematiche sia sul fronte delle barriere architettoniche sia, più in generale, sul fronte di lavori di consolidamento necessari per evitare che con il passare del tempo possano presentarsi situazioni critiche. Non si può continuare ad usare la parola cultura a mo’ di colluttorio per sciacquarsi la bocca, bisogna agire. E quella di Campoboio e della Biblioteca degli Ardenti, in pieno centro storico, è una di quelle situazioni che non possono attendere ancora. E’ una questione di visione della città, ma anche e soprattutto di civiltà.

In piazza Campoboio nuovi crolli dopo la pioggia dei giorni scorsi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.