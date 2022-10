Viterbo, al via i lavori sulla strada provinciale Grottana

06 ottobre 2022 a

a

a

Continuano gli interventi commissionati dalla Provincia di Viterbo sulle strade della Tuscia. Sono iniziati, infatti, i lavori di rifacimento dell’asfalto della Strada Provinciale Grottana, che ricade nel territorio della frazione viterbese di Grotte Santo Stefano. Nello specifico, l’intervento consiste nella riasfaltatura e messa in sicurezza dell’intero piano viabile del tratto compreso tra il bivio della Strada Teverina e il centro abitato di Grotte Santo Stefano. I lavori prevedono in aggiunta anche degli interventi di fresatura e bitumatura di alcuni tratti stradali all’interno del centro abitato della frazione. “La sistemazione della rete stradale della Tuscia è uno dei principali obiettivi che come amministrazione provinciale ci siamo posti fin dall’inizio del nostro mandato, nello scorso dicembre – ha commentato il presidente Romoli -. Con le risorse a nostra disposizione, e grazie all'impegno profuso dal consigliere provinciale con delega ai lavori pubblici Maurizio Palozzi, abbiamo effettuato molti interventi in questi mesi. Ma non ci fermiamo qui: tanti altri lavori sono già stati cantierizzati per le prossime settimane”.

“Nello specifico dell’intervento sulla Strada Grottana, un ringraziamento particolare va poi al consigliere del Comune di Viterbo Elpidio Micci – ha aggiunto il presidente -. Se questi lavori sono stati realizzati è anche grazie al suo costante interessamento e la sua disponibilità a collaborare, a tutti i livelli, per le istanze e le necessità della popolazione grottana”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.