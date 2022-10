Viterbo, strade pericolose. La Provincia perde un milione e 200 mila euro per le rotatorie

Massimiliano Conti 06 ottobre 2022 a

Un milione e 200 mila euro bruciati dalla Provincia. A tanto ammontava il cofinanziamento regionale per alcune rotatorie da realizzare nella Tuscia, revocato nell’ambito del programma triennale degli interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana 2022-2024. Il motivo del provvedimento è spiegato nell’ultimo bollettino unico della Regione Lazio: “Mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori relativamente all’annualità 2021”.

L’investimento regionale complessivo era spalmato su tre anni: 4.328 euro per il 2021, 155 mila per il 2022 e un milione e 40 mila euro per il 2023. Il Viterbese - dove gli incroci pericolosi in attesa di rotatorie sono numerosi - paga dunque il prezzo salato delle lungaggini burocratiche. L’emblema di queste lungaggini è la rotonda del Quartaccio, crocevia tra i comuni di Fabrica di Roma, Corchiano e Civita Castellana, teatro nel corso degli anni di una scia infinita di incidenti, di feriti e anche di morti.

La realizzazione dell’opera era stata annunciata per la prima volta nel 2009 dall’allora presidente della Provincia Alessandro Mazzoli. L’ultimo ostacolo - l’esproprio di una piccola porzione di terreno di proprietà di due sorelle che avevano fatto ricorso al Tar (il quale ha dato loro torto) - era stato scavalcato ma dei lavori al momento nemmeno l’ombra.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 6 OTTOBRE (Edicola digitale)

