Viterbo, scorie nucleari. Presto un consiglio comunale sul deposito nazionale, accolta la proposta di Luisa Ciambella

Su proposta della consigliera comunale di Per il Bene Comune Luisa Ciambella, si riunirà quanto prima (la data non è stata ancora fissata) un consiglio comunale sull'ipotesi che la Tuscia debba ospitare il deposito nazionale di scorie nucleari. "Le istituzioni - ha detto Ciambella -non possono rimanere in silenzio di fronte a questo ennesimo attacco al nostro territorio. Abbiamo il dovere di difendere la Tuscia e il suo immenso patrimonio ambientale da queste preoccupanti operazioni che porterebbero soltanto ulteriori disagi all’economia e alla vivibilità di tutti".

