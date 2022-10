Viterbo, premio Anna Fendi fiori e motori in musica. Successo a Ronciglione

R. V. 05 ottobre 2022 a

a

a

Grande successo a Ronciglione, domenica scorsa 2 ottobre, per il Premio Anna Fendi - Fiori e Motori in Musica, un’occasione per celebrare l’arte, la bellezza e la passione per l’eccellenza ammirando la profusione di balconi fioriti nelle splendide strade del borgo.

x 1 / 3

Il programma, ricco di eventi, si è aperto con un’esposizione di auto storiche per gentile concessione di Orgoglio Motoristico Romano. L’associazione, presieduta da Stefano Pandolfi, promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio sportivo e culturale dell’automobilismo romano ed è reduce dal grande successo del 1° Grand Prix Storico di Roma tenutosi ai Fori imperiali e all’Eur lo scorso giugno. A seguire il conferimento del Premio Anna Fendi - Balcone in Fiore, il concorso ideato da Anna Fendi per i più riusciti allestimenti floreali del comune di Ronciglione, giunto quest’anno alla sua diciassettesima edizione. Il premio, presieduto negli anni passati da personalità del calibro di Gillo Pontecorvo e Ugo Gregoretti e nella precedente edizione dal maestro Andrea de Carlo, ha visto per il secondo anno consecutivo Maria Grazia Cucinotta come madrina d’eccezione. Come lo scorso anno, presidente della giuria la professoressa Nadia Mezzani.

Viterbesi famosi, ecco la classifica. Bonucci in vetta

A chiusura della kermesse, il maestro Andrea de Carlo, ideatore e presidente del Festival Barocco Alessandro Stradella di Viterbo, ha allietato i presenti con le meravigliose sonorità di una selezione di brani di musica barocca. Ospite d’onore della manifestazione un’eccellenza della musica italiana, il maestro Michele Dall’Ongaro, compositore e musicologo di grande prestigio, e presidente e sovrintendente dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma. L’evento, ideato da Anna Fendi, è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Ronciglione con la sponsorizzazione dell’azienda Otofarma.

Nocciole, produzione giù del 40%. “Pesano clima e costi energetici”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.