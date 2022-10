Viterbo, scuole chiuse per lavori Talete. Ordinanza del sindaco: ecco l'elenco degli istituti che non apriranno

04 ottobre 2022 a

Lavori alla rete idrica, domani 5 ottobre diverse scuole rimarranno chiuse a Viterbo. "A seguito del complesso intervento di riparazione a una condotta idrica adduttrice da parte di Talete previsto per domani 5 ottobre - che richiede inevitabilmente l'interruzione del flusso idrico in numerose zone cittadine - si rende necessaria la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado e dei servizi educativi ricadenti nelle vie interessate dall'interruzione", si legge in una nota del Comune (clicca qui per i dettagli dei lavori).

La sindaca Chiara Frontini ha firmato l'ordinanza (clicca qui per leggerla). Nel dettaglio, queste le scuole che domani 5 ottobre resteranno chiuse. Istituto Compresivo Egidi sedi Scuola Infanzia Villanova, via Garbini snc, Scuola primaria Villanova, via Grispigni snc, Scuola Secondaria di I grado sede centrale, piazza Gustavo VI Adolfo; Istituto comprensivo "P.Vanni" sede Scuola Primaria A.Volta, via Volta 24. Istituto comprensivo Fantappiè sede Scuola Infanzia Pilastro, via Minciotti; Istituto superiore Orioli sedi Via Villanova e Pilastro; istituto superiore Leonardo da Vinci sede Via A. Volta; Scuola Altolazio via Richiello Villanova; Scuola "Le monachelle" in via SS. Maria Liberatrice, Scuola Thomas in via San Giovanni Decollato; Omni asilo nido comunale I Cuccioli in via S. Maria in Volturno; asilo nido Pollicino in via Minciotti, il Giardino dell'Infanzia in via Garbini, Scuola San Faustino in via Maria Santissima Liberatrice, 3; Scuola infanzia e primaria Preziosissimo Sangue e scuola secondaria I grado Merlini in via Merlini, 45; JJ Rousseau in via Bianchini, 15, Itc Einauidi in via Vismara, 7.

Il provvedimento riguarda anche le scuole private non paritarie e non individuabili nello specifico da questo ente, la cui sede rientra nelle zone coinvolte dall'interruzione del servizio idrico.

