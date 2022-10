Viterbo, incendio in una palazzina a Orte. L'Ater ringrazia il sindaco per i soccorsi

05 ottobre 2022 a

a

a

Palazzina andata a fuoco a Orte, l’Ater ringrazia il sindaco per quanto fatto per aiutare la famiglia salvata dalle fiamme dai vigili del fuoco.

“Riteniamo doveroso ringraziare il sindaco Dino Primieri, per come ha gestito, sia sotto il profilo dei tempi che su quello dell’operatività, la situazione creatasi dopo l’incendio di sabato scorso, nella palazzina di via Camerano”. E’ quanto dichiarano i vertici dell’Ater di Viterbo, il presidente, ingegner Ivan Grazini, e il direttore generale, avvocato Fabrizio Urbani.

Villetta esplosa, nuovi sopralluoghi dei carabinieri

“Il sindaco Primieri – prosegue la nota dell’Ater – si è recato immediatamente sul posto, per cercare di capire, da una parte, eventuali situazioni di pericolo e, dall’altra, cosa fare, per dare un tetto provvisorio a tutti gli abitanti della palazzina andata a fuoco. L’intervento del primo cittadino di Orte, peraltro, ha rassicurato tutte le persone coinvolte, mostrando una vicinanza concreta ai cittadini danneggiati dall’incendio, causato da uno sbalzo di tensione oltre i 380 volt, che innescato le fiamme nell’appartamento di un privato, non di un inquilino Ater”.

Fabbrica in fiamme, rischi per l'ambiente

“Un ringraziamento sentito – concludono Grazini e Urbani – va anche a vigili del fuoco e carabinieri, arrivati rapidamente sul posto, che hanno lavorato diverse ore per porre sotto controllo il fuoco e far tornare la situazione alla normalità”.

Due giorni di caldo record. Si toccano i 37 gradi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.