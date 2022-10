Viterbo, quartieri dell'arte. Ritorna lo spettacolo di Cervo e Presnyakov

R. V. 04 ottobre 2022 a

Quartieri dell’arte: dopo il successo al Teatro Basilica di Roma, dove la scorsa settimana è andato in scena con la regia di Pierpaolo Sepe, lo spettacolo Freetime torna a Viterbo domani 6 ottobre (ore 18 Spazio Unindustria). Questa volta il testo firmato da Gian Maria Cervo e dai fratelli Presnyakov sarà al centro di una performance che -con l’intervento di Vincenzo Marsiglia e della sua Artificial Intelligence Art- presenterà i contenuti di un nuovo allestimento in preparazione, sviluppato da un team creativo internazionale composto dal giovane regista tedesco Nicola Bremer, dalla compositrice svedese Saga Björklund Jönsson, dalla scenografa tedesca Steffi Rehberg e dagli artisti rumeni del Teatrul de Nord di Satu Mare.

L’iniziativa si inserisce nella mission del festival diretto da Gian Maria Cervo: favorire la relazioni e gli scambi tra gli autori e gli artisti del teatro contemporaneo italiano e di quello europeo, con una particolare attenzione ai rapporti tra Est e Ovest. FreeTime è una commedia multiverso, che usa i topic della farsa e della spy story, per attraversare con ironia i confini accidentati e confusi di arte e scienza. Lo spettacolo parla di precariato intellettuale, migrazioni e sradicamento, con l’obiettivo di raccontare la violenza della società globale degli ultimi anni, dal crollo della Lehman Brothers all’avvento dell’intelligenza artificiale.

Considerato dalla critica una sorta di equivalente teatrale ante-litteram del film Don’t Look Up, il testo è stato pubblicato sul mercato anglosassone da Routledge nell’antologia Collaborative Playwriting, che BookAuthority ha giudicato miglior libro di drammaturgia 2020. Russi di madre iraniana, nati in Siberia i fratelli Oleg e Vladimir Presnyakov hanno studiato all’Università degli Urali intitolata a Gorkij, dove hanno fondato il teatro giovanile dell’ateneo e dove attualmente insegnano letteratura e filosofia il primo e sociologia e scienze politiche il secondo.

