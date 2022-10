Viterbo, acqua. Lavori di Talete, disagi in molte zone del capoluogo. Ecco gli orari

B. M. 05 ottobre 2022 a

Talete comunica che oggi, 5 ottobre, verrà eseguita in via dell’Industria e nella zona del sottopasso un’importante riparazione di una condotta idrica adduttrice. Si renderà necessario, pertanto, interrompere il flusso idrico. L’intervento tecnico inizierà alle 8 e terminerà, salvo imprevisti, alle 20.

Data la particolare ubicazione della condotta, spiega Talete, “si renderà necessario il restringimento della carreggiata con installazione di un impianto semaforico. Potranno verificarsi fenomeni di carenza idrica e abbassamenti di pressione in rete nelle seguenti vie e zone: strada Cassia nord nel tratto compreso tra via della Chimica e Parco Leonardo, compresa la caserma dei Vigili del fuoco; strada di piazza d’armi, via Mainella, parco commerciale Città dei Papi in località Poggino, strada Mammagialla, strada Santissimo Salvatore, strada Teverina fino all’area dei Mercati Generali, via Garbini, quartiere Villanova, via della Palazzina, quartiere Pilastro, piazzale Gramsci, viale Trento, via della Ferrovia, viale Trieste fino a via Gorizia compresa, via della Caserma, via Genova, via Treviso, centro storico zone alte (piazza della Rocca, quartiere San Faustino, Trinità e zone limitrofe)”.

Durante il corso dei lavori e per le ore successive si potranno avere fenomeni di torbidità in rete e presenza di aria. Personale operativo sarà presente al fine di attenuare gli eventuali disagi anche nei giorni successivi all’intervento. “In caso di condizioni meteo avverse il lavoro verrà rimandato al giorno seguente o al primo giorno utile successivo”, conclude Talete. Dunque si prevedono disagi e carenza d’acqua in molti quartieri per tutta la giornata di oggi. Disagi che potranno proseguire anche nei giorni successivi, causati dalla chiusura per diverse ore.

