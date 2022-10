Guerra, beni congelati a oligarchi russi: ci sono immobili nella Tuscia per 625 mila euro

04 ottobre 2022 a

Si aggira intorno ai due miliardi di euro il valore dei beni congelati finora in Italia dalla guardia di finanza agli oligarchi russi, colpiti dalle sanzioni decise nei confronti della Russia per la guerra in Ucraina. È di lunedì 3 ottobre l’ultimo bene oggetto della misura, "Villa Altachiara" a Portofino, insieme a Villa Serena nel quartiere Parioli di Roma, dell’uomo di affari russo Eduard Yurevich Khudaynatov.

Si tratta solo degli ultimi due beni di una lunga serie finiti nel mirino delle fiamme gialle: ville, immobili, ma anche auto, yacht da sogno, quote del capitale sociale di aziende, addirittura una scultura. Basti ricordare la seicentesca Villa Lazzareschi in provincia di Lucca, del valore di circa 3 milioni di euro. Quanto ai natanti, tra i beni congelati figura il superyacht Scheherazade, battente bandiera delle Isole Cayman e ormeggiato a Marina di Carrara, del valore di circa 650 milioni di euro. E ancora, lo yacht Lena, nel porto di Sanremo, del valore di circa 50 milioni di euro e lo yacht Lady M, nel porto di Imperia, il cui valore si aggira sui 65 milioni di euro.

Compendi immobiliari, detenuti direttamente e per il tramite di società veicolo estere, per ben 56 mln di euro sono stati congelati a Viatcheslav Kantor, oligarca russo e importante azionista del gruppo Acron, mentre ad Arkady Rotenberg, uomo d’affari russo ritenuto in legami stretti con il presidente russo Putin, è stata congelata una quota del 50% di beni immobili, in provincia di Viterbo e del valore complessivo di circa 625.000 euro.

