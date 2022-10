Viterbo, trasporti. Disagi sulla Roma Nord. FdI: "Con Cotral situazione peggiorata"

04 ottobre 2022 a

"Ancora disservizi e problemi sulle tratte ferroviarie Roma-Lido e Roma- Viterbo. Purtroppo da quando la società regionale Cotral spa, che è subentrata ad Atac, è titolare in base al contratto di servizio della gestione del movimento dei treni, nulla al momento sembra essere cambiato. Anzi, la situazione è addirittura peggiorata. La Roma-Lido continua a far registrare, tra le lamentele quotidiane degli utenti, guasti ai treni, corse ridotte, tempi di attesa dilatati a dismisura, scarsa informazione agli utenti, e sovraffollamento", lo dichiarano il consigliere regionale Fdi Massimiliano Maselli, la consigliera capitolina Fdi Francesca Barbato (che sulla questione hanno presentato, rispettivamente in consiglio regionale e in assemblea capitolina, una richiesta di audizione nelle commissioni competenti), e il consigliere di FdI in IX Municipio, Gino Alleori.

"Per quanto riguarda la Roma- Viterbo - continuano - il tema della nuova turnazione del lavoro dei macchinisti è sempre più oggetto di forti tensioni tra l’azienda Cotral e le organizzazioni sindacali, con gravissime ripercussioni sull’efficienza del servizio di trasporto. Insomma, cambia la gestione e anche il nome (Metromare per la Roma-Lido) ma il servizio reso dalle ferrovie ex concesse Roma-Lido e Roma- Viterbo rimane ugualmente un disastro e a pagarne le conseguenze sono le migliaia di cittadini che ogni giorno, con grande spirito di sopportazione, salgono sui treni nella speranza di non subire disagi".

