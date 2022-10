Viterbo, all'ospedale Belcolle a rischio le pulizie dei reparti

03 ottobre 2022 a

Il timore di disservizi e carenze nelle pulizie, a seguito del mancato rinnovo del contratto a 27 lavoratori, ha indotto la Asl a convocare le ditte di pulizie che operano a Belcolle. Il faccia a faccia era in programma ieri pomeriggio ma è saltato perché le ditte non si sono presentate. La Asl ha preso atto di ciò ed ha nuovamente convocato - questa volta con urgenza - le ditte per metà settimana.

La preoccupazione, al di là del lavoro svanito per 27 persone (mandate a casa alla vigilia della trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato) sono i disservizi che potrebbero verificarsi nell’ospedale viterbese, anche perché sono state le stesse ditte, alla luce della riduzione di personale, ad annunciare che non saranno più svolti lavori supplementari o straordinari.

Belcolle, non rinnovati i contratti a 27 dipendenti delle ditte di pulizie

