Viterbo, agroalimentare: al via 5 nuovi corsi di formazione

La Fondazione Its Agroalimentare ha aperto le iscrizioni ai percorsi di Specializzazione tecnica post diploma: cinque differenti corsi rivolti a coloro che vogliono acquisire una formazione pratica ed entrare in contatto immediato con il mondo delle aziende. Agri Manager, Brand Ambassador, Green&Garden Manager, Evologo e Lavorazione delle carni sono i corsi che fanno parte dell’offerta formativa 2022-2024, a Roma e Viterbo.

“La domanda di lavoro nel settore agroalimentare si prevede in crescita - spiega la direttrice Laura Castellani -. Sicuramente le professioni che si basano su tecnologie e innovazioni assisteranno a un’evoluzione e ad un aumento delle competenze richieste. A questo corrisponde una difficoltà delle imprese nel reperimento di personale qualificato. Its Academy Agroalimentare è in grado di fornire una risposta immediata a tale esigenza”.

Per conoscere l’offerta formativa dei percorsi di alta specializzazione di Its Agroalimentare 2022-2024, è possibile telefonare al numero 0761.223574 oppure consultare il sito www.itsagro.it.

