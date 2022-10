Viterbo, Tatele, i comitati insorgono: “La confusione regna sovrana”

03 ottobre 2022 a

“Abbiamo letto i resoconti giornalistici dell’Assemblea dei sindaci dell’Ato1 svoltasi il 29 settembre, e, francamente, siamo rimasti imbarazzati dalla confusione che sembra regnare sovrana dopo il ricorso dei Comuni di Viterbo, Monte Romano, Tarquinia, Vasanello e Soriano nel Cimino contro la decisione di chiedere l’ingresso di un socio privato nella società Talete”.

E’ quanto sostiene il coordinamento dei comitati Non ce la beviamo, secondo i quale “l’unica cosa che appare chiara come il sole è la volontà politica di andare avanti sulla strada della privatizzazione, anche sfidando la realtà dei fatti, usati in modo pretestuoso per giustificare l’ineluttabilità di un intervento salvifico del privato, che per i cittadini si trasformerebbe ovviamente in una terribile stangata.

Dal momento che nessun privato è come la Befana, e se acquista le quote di una Spa è perché sa che la Società è proficua e vuole ricavarne un utile cospicuo, scaricando totalmente i costi sulla cittadinanza. Lo stesso amministratore unico di Talete, Genova, rispondendo a una richiesta in merito della sindaca Frontini, confermerebbe che il risultato della due diligence svolta sui conti della società abbia dato esito positivo, vale a dire che i conti sono in ordine e che Talete è in buona salute”.

