Ellera, rubati pezzi a una decina di auto parcheggiate

03 ottobre 2022 a

a

a

Viterbo, molti cittadini residenti nel quartiere Ellera hanno trovato ieri mattina una brutta sorpresa quando si sono recati a prendere la loro automobile parcheggiata sotto casa: una serie di furti ai danni delle vetture in sosta lungo le strade si è verificata la notte scorsa.

Uno o più malintenzionati avrebbero preso di mira una decina di mezzi, ma le modalità sarebbero tali da porre qualche interrogativo. I ladri infatti avrebbero scelto accuratamente le auto da derubare, ma soprattutto avrebbe del tutto ignorato bagagliai ed oggetti riposti nelle auto, indirizzando il loro interesse soltanto a pezzi di auto, sia dell’esterno sia negli interni. Una specie di raid alla ricerca di pezzi di ricambio. Ipotesi avvalorata da un altro elemento che pare emergere, e cioè che i ladri abbiano anche scelto la marca delle auto alle quali sottrarre pezzi: si tratterebbe soltanto di vetture Fiat.

Sul caso starebbe indagando la polizia, probabilmente in queste ore saranno al vaglio filmati di telecamere di sorveglianza e non è escluso che possano fornire qualche elemento utile alle indagini.

Un caso che riporta alla mente quello venuto alla luce un anno fa in quel caso però nella zona meridionale della provincia. Allora vennero arrestati due uomini che però rubavano le auto, ma solo per farle a pezzi per poi rivendere ricambi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.