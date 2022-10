Incendio in nuna palazzina di Orte, salvata famiglia di 5 persone

03 ottobre 2022 a

Incendio in una palazzina di Orte: salvata dai vigili del fuoco un’intera famiglia che era rimasta intrappolata all’ultimo piano. Le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio di sabato in una palazzina di Orte, in via Camerano. I vigili del fuoco sono stati cchiamati per un principio di incendio nella cucina di un appartamento al primo piano di uno stabile composto di quattro piani.

Intervenuta la squadra di Civita Castellana insieme agli appoggi inviati dall sede centrale, cioè un’autobotte e un’autoscala.

Sembra che l’incendio si sia innescato per problemi dell’impianto elettrico. La cucina nella quale era iniziato l’incendio è stata trovata dai vigili del fuoco già fortemente danneggiata, ma soprattutto erano invase dal fumo le scale condominiali dello stabile; questo non ha permesso agli occupanti di un appartamento al quarto piano di poter uscire;le persone che vivono negli altri appartamenti erano già scesi all’esterno.

Era composta da cinque persone la famiglia rimasta bloccata nel proprio appartamento; i vigili del fuoco hanno subito operato per creare un varco, liberare dal fumo parte del vano scala e a raggiungere e far scendere in sicurezza i cinque, nonché il loro cane, un labrador che è stato portato in salvo assieme ai suoi padroni.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri. Nel luogo dell’incendio è giunto sollecitamente anche il sindaco di Orte Dino Primieri, sia per accertarsi delle condizioni di salute delle persone rimaste coinvolte nella vicenda, sia per trovare nel più breve tempo possibile una sistemazione per le persone evacuate. La palazzina infatti è stata dichiarata completamente non fruibile in attesa della messa in sicurezza e degli accertamenti tecnici, e i suoi abitanti che non potevano rientrare in casa sono stati sistemati in alloggi temporanei o hanno trovato autonomamente una soluzione.

