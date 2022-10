Vaccino, quarta dose disponibile per tutti

03 ottobre 2022 a

Da oggi 3 ottobre nel Lazio disponibile per tutti, anche i non fragili, il secondo richiamo booster del vaccino Covid. Lo consente l’ultima circolare del ministero della salute, che ha dato il via libera ai vaccini bivalenti modificati per la variante Omicron. La prenotazione va fatta online tramite la piattaforma https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home.

Per quanto concerne la Tuscia, la quarta dose è già disponibile da qualche giorno e si può ricevere anche senza prenotazione, recandosi ai centri vaccinali come già avviene per le altre dosi. Ok anche alla quinta dose per gli immunodepressi (per cui il ciclo era di tre dosi e hanno già ricevuto la quarta). La Regione Lazio ha quindi recepito tutte novità della nuova circolare del ministero che disciplina l’uso dei due vaccini bivalenti (il primo contro la variante Omicron Ba.1 e il secondo contro le varianti Ba.4-Ba.5). La somministrazione della quarta dose, comunque, può avvenire soltanto se sono trascorsi almeno 120 giorni dalla dose precedente o dall’ultima infezione da Coronavirus successiva al primo richiamo.

