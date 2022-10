Raccolta differenziata rifiuti, la maggioranza dei cittadini non sa come si fa

03 ottobre 2022 a

Solo il 20.4% dei cittadini non ha dubbi su come fare la raccolta differenziata, appena il 34% sa come conferire correttamente un giocattolo rotto e per il 45.1% sul sito web dei comuni costieri le modalità di raccolta differenziata non sono chiare. Sono i risultati della seconda edizione di Riciclaestate, la campagna Legambiente avente l’obiettivo di sensibilizzare e far comprendere l’importanza di una corretta raccolta differenziata e di come sia fondamentale l’economia circolare, anche durante la stagione balneare, lungo la costa. La campagna ha preso il via a luglio partendo da Fiumicino e si è conclusa a Fondi al termine dell’estate. Ha toccato quasi tutte le località costiere del Lazio, tra cui 2 in provincia di Viterbo. La percentuale più alta di differenziata spetta a Fondi, con 84.10%, seguito da Itri con il 79.70 e Fiumicino con il 77. Il valore più basso è quello delle isole di Ponza, al 10.90%, e Ventotene con il 24.30. Legambiente ha anche sottoposto ai cittadini un questionario con alcune semplici domande. Il 94.1% degli intervistati pensa che sia importante promuovere la conoscenza della differenziata, l’85.4% dichiara di farla sempre e il 12.6% qualche vol

