Chiara Bordi protagonista della serie tv Prisma

02 ottobre 2022

Chiara Bordi , Miss Italia nel 2018, diventa attrice nel 2022. La disabilità è un fattore mentale più che fisico e Chiara lo ha dimostrato con tenacia, lavorando su se stessa giorno dopo giorno. Chiara oggi è protagonista della serie tv Prisma nei panni di Carola.

Dopo l’incidente avvenuto all’età di 13 anni, che l’ha privata in parte di una gamba, Chiara non ha rinunciato ai suoi sogni e a vivere una vita piena, quanti dotati di grandi possibilità le sfruttano completamente? Chiara non si è arresa, ha fatto volontariato con l’associazione Semi di pace, scia, fa immersioni, ha posato come fotomodella e adesso dopo il successo a Miss Italia è di nuovo sotto i riflettori , sulla scena nazionale e non solo come attrice.

Chiara bOrdi ha frequentato il liceo classico dell’istituto Cardarelli di Tarquinia, studia tecniche ortopediche all’Università la Sapienza di Roma, è in procinto di laurearsi e adesso anche sbarca in tv con una serie televisiva.

La serie intitolata Prisma, vede la sceneggiatura di Alice Urciolo e Ludovico Bessegato ed è già in onda dal 20 settembre.

