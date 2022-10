Civita Castellana si ferma per la fition girata in città

02 ottobre 2022 a

Venerdì sera la maggior parte dei cittadini di Civita Castellana è rimasta incollata, con grande attenzione e partecipazione emotiva alla televisione per assistere alla prima puntata della serie televisiva “Viola come il mare” in onda su Canale 5. Alcune scene della prima puntata di questa fiction di Mediaset sono state girate a gennaio a Civita Castellana. In particolar modo è stata scelta come location piazza Giacomo Matteotti e il palazzo comunale che, cinematograficamente, “è diventato” la sede del

Viola come il mare è unaserie televisiva che verrà trasmessa ogni venerdì in prima serata su Canale 5 fino al 4 novembre. È diretta da Francesco Vicario, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rti ed ha come protagonisti Francesca Chillemi, ex Miss Italia, e Can Yaman. La trama della serie televisiva è basata sul romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini, Sellerio Editore.

