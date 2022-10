Viterbo, Etruria meridionale. In arrivo fondi per interventi di promozione locale

Andrea Tognotti 02 ottobre 2022 a

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimità la legge regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell’Etruria Meridionale, che comprende anche alcuni Comuni della Tuscia viterbese (ma non il capoluogo). La legge - sintetizza il consigliere regionale del Pd Emiliano Minnucci, primo firmatario della proposta - “sancisce la creazione di una rete tra istituzioni e cittadini”, e stanzia risorse (2,7 milioni, che potrebbero diventare di più con le prossime manovre di bilancio) con l’obiettivo di “creare l’opportunità di programmare interventi in una visione di sviluppo comune”.

Il provvedimento prevede che la Regione adotti un Piano annuale per la valorizzazione ambientale, l’implementazione delle infrastrutture viarie e portuali, la crescita economica e produttiva, agricola, ittica, turistica e culturale, ecosostenibile ed ecocompatibile per una razionale e più efficiente gestione del territorio. I Comuni interessati sono 14, ma solo 4 ricadono nella Tuscia: Tuscania, Tarquinia, Monte Romano, Montalto di Castro. Questi enti locali potranno attingere alle risorse regionali in molti settori.

Gli obiettivi fissati dalla legge prevedono infatti interventi e opere per la difesa del suolo, il recupero ambientale di aree degradate e interventi di rinaturalizzazione di habitat naturali. Sono comprese in quest’ultimo ambito le opere necessarie per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza dei territori a rischio, gli interventi di ricostruzione di ambienti vegetazionali ripariali o nei fronti collinari e montani, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico, ripristino ambientale e i programmi di riforestazione.

