Viterbo, distretto ceramica Civita Castellana. Altre 45 casse integrazioni

Nel distretto industriale l’autunno caldo è iniziato. Aumentano infatti le richieste di cassa integrazione così come il numero delle aziende che fermano i forni a causa dei rincari astronomici dei costi energetici, del gas in particolare. Da lunedì scorso anche l’Althea, un’altra delle grandi aziende del settore dei sanitari, ha ridotto i motori al minimo, ricorrendo all’ammortizzatore sociale per 45 lavoratori, quasi la totalità. Insieme all’Althea questa settimana hanno fermato le attività, ricorrendo alla cig, altre piccole aziende del comparto. Si tratta perlopiù di terzisti.

Distretto ceramico, occhi a Bruxelles

Mai come in questo momento le dimensioni contano. Le imprese più grandi e strutturate infatti riescono ancora a tenere botta: nonostante i margini di guadagno siano stati erosi se non addirittura rasi al suolo dall’impennata del costo del gas (la ceramica è tra i settori maggiormente energivori), gli imprenditori cercano di resistere per non perdere in questo momento quote di mercato a favore della concorrenza. Ma la preoccupazione, è sempre più forte.

Caro energia, il 35% delle imprese a rischio chiusura entro fine anno

“Le previsioni non sono delle migliori - spiega il segretario della Filctem Cgil Mauro Vaccarotti –. Nell’ultima settimana abbiamo avuto diverse richieste di cig. Perlopiù si tratta di piccole attività, tranne nel caso dell’Althea. Per il momento si tratta ancora di misure perlopiù preventive. Si chiede l’ammortizzatore sociale, ma non è detto che lo si utilizzi per tutti i lavoratori. Molto dipenderà dall’evolversi della situazione”.

Produzione ridotta del 20% nelle ceramiche

