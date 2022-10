Viterbo, Frontini: "Solidarietà a tre poliziotti aggrediti a Mammagialla"

01 ottobre 2022 a

a

a

"Un’altra aggressione al personale di polizia penitenziaria all’interno del carcere Mammagialla. Questa volta ai danni di tre agenti".

Omicida prende a pugni agente in carcere. Chiesta la perizia psichiatrica

"Tre persone aggredite da un detenuto mentre stavano svolgendo il proprio lavoro. Un lavoro delicato e purtroppo molto rischioso. Non è un caso isolato quello accaduto lo scorso giovedì all’interno dell’istituto penitenziario della nostra città. Ho avuto modo di incontrare e ascoltare i rappresentanti della polizia penitenziaria lo scorso luglio, mentre erano in piazza del Plebiscito per rappresentare le loro criticità lavorative. Rinnovo loro tutta la mia solidarietà e vicinanza, in particolar modo ai tre agenti aggrediti".

Droga in carcere tramite drone

Così la sindaca di Viterbo Chiara Frontini a seguito del recente episodio di violenza avvenuto presso il carcere Mammagialla, ai danni di tre agenti di polizia penitenziaria.

Detenuto aggredisce agente e due colleghi che lo difendevano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.