Carabiniere in pensione trovato morto accanto al suo motorino

Augusto Bernardini, ex carabiniere in pensione di 60 anni, è stato trovato morto ieri mattina nelle campagne intorno a Canepina, paese in cui risiedeva. L’uomo, a quanto pare, era uscito di casa presto con l’intenzione di andare a funghi, dopo una giornata di pioggia che di certo avrebbe favorito la raccolta. A trovare il corpo senza vita del 60enne, da poco sposato, è stata una persona di passaggio che si è accorta del motorino di Bernardini finito a terra. Il ritrovamento è avvenuto in località Nivoli, a circa due chilometri dal paese.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del motorino finendo a terra.

Il suo corpo è stato ritrovato in una cunetta, poco distante. Per lui, all’arrivo dei soccorsi non c’era già più nulla da fare.



