La scuola francescana di Civita Castellana compie 100 anni

30 settembre 2022 a

a

a

"100 anni di scuola": questo è il titolo della mostra fotografica che racconta la storia degli alunni e dell’Istituto francescano di cui ricorre il centenario della sua istituzione. Nella mostra (che rimarrà aperta al pubblico fino al 15 ottobre ogni venerdi dalle ore 17 alle ore 19 e sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19), allestita presso lo splendido chiostro della curia vescovile, in piazza Giacomo Matteotti, è possibile ammirare le istantanee storiche di saggi, recite, uscite didattiche, feste di carnevale, iniziative laboratoriali che in cento anni di storia hanno educato e accompagnato intere generazioni.

Circa 250 foto sono esposte su pannelli in legno per ripercorrere, anno dopo anno, esperienza dopo esperienza, un racconto romantico, e mai melanconico. Una mostra che mira a narrare l’impegno e la dedizione che da sempre, sin dalla sua fondazione, ha determinato la missione della scuola delle suore francescane: educare.

“Educare alla bellezza e alla pace. Educare alla gioia e all’allegria - spiegano gli organizzatori dell’evento -. Una missione confermata da questa testimonianza, in cui tutta la cittadina avrà il piacere di ritrovarsi, condividendo un viaggio tra i ricordi di intere generazioni. Generazioni che tra loro condividono luoghi e momenti che si ripetono ciclicamente nel corso di un tempo che, quello no, non è condiviso”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.