Grande Fratello Vip, i bagni sono firmati dalla Flaminia Ceramica

Anche quest’anno il Grande Fratello Vip, il reality in onda su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha scelto i prodotti della Flaminia Ceramica per arredare il bagno della casa dove sono ospitati i concorrenti. Il bagno della casa del Grande Fratello Vip è molto bello esteticamente e assai funzionale grazie agli articoli igienico-sanitari forniti dalla nota azienda civitonica. Lavabo Settecento, vasche Wash, lampade Make-Up e Rocchetti sono i prodotti selezionati per la settima edizione edizione della trasmissione televisiva. La scelta di arredare ancora una volta il bagno di un reality televisivo così famoso come Il Grande Fratello Vip conferma la qualità del design dei prodotti ceramici made in Civita Castellana.

