Gallese, annullata la prima serata della Sagra della salsiccia

30 settembre 2022

Annullata causa maltempo, oggi venerdì 30 settembre la prima giornata della Sagra della salsiccia e della pastarella di magro di Gallese. Dopo due anni di stop, la manifestazione sarebbe dovuta riprendere oggi, ma le avverse condizioni meteo hanno indotto gli organizzatori a rimandare l'invito ai visitatori a domani sabato 1 ottobre. Tempo permettendo, la manifestazione andrà poi avanti fino a tutta la giornata di domenica 2 ottobre.

I protagonisti principali di queste giornate gallesine sono la salsiccia e la pastarella di magro, dolce tipico di Gallese. Una ricetta unica, tramandata di generazione in generazione e assolutamente segreta, un piacere e un mistero che attira molti curiosi che vengono nel piccolo borgo medievale solo per gustarla.

Musica e intrattenimento accompagneranno l’evento rendendolo ancora più suggestivo.

Sabato 1 ottobre, dalle 16, la giornata sarà animata da Giocando con il comitato San Famiano 72/97 una serie di attività che riprendono i giochi a quiz di un tempo. Alle 19 gli stand enogastronomici situati a piazza Sant’Agostino serviranno le specialità della sagra, mentre alle 21.30, nel Giardino della musica, arriverà la Carovana Stralunata con i venti componenti della Orchestralunata che si esibirà in una reinterpretazione di brani moderni. La serata si concluderà con lo spettacolo di intrattenimento Cantando con il Corvo.

Domenica 2 ottobre, giornata conclusiva della sagra, comincerà con la visita guidata del centro storico. La camminata, partirà alle 10 in contemporanea con Giocando con il Comitato San Famiano 72/97, a largo O. Tronsarelli. Dalle 12 alle 19 stand aperti; esibizione musicale dei Tempo Zero alle 14 e alle 15 inizieranno i Giochi di oggi e di ieri, attività ludiche tipiche della tradizione popolare a cura del Servizio civile universale di Gallese.



