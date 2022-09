Il pilota Samuele Pagliaccia campione italiano di motocross G1 Epoca

30 settembre 2022 a

Il pilota montefiasconese Samuele Pagliaccia si è laureato campione italiano di motocross G1 Epoca. Lo staff tecnico del team Graffignano 1989 ha infatti vinto il ricorso inoltrato contro il campione Luca Di Masi che nella terza prova disputatasi sullo sterrato di Ravenna aveva utilizzato un carburatore non adeguato alle normative imposte dalla specialità. A Dimasi sono stati scalati dai 269 ottenuti i punti squalifica, e quindi Pagliaccia ha effettuato il sorpasso.

Dunque la gioia per il secondo posto che era stato attribuito al pilota di Montefiascone dopo il gran finale del campionato, che si era svolto nel weekend del 10 e 11 settembre sulla pista di Maggiora (Novara), si trasforma ora in vero trionfo. Nato il 18 luglio 1998, Pagliaccia in sella alla sua Honda è adesso campione nazionale.

