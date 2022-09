Ospitarono due sicari della camorra, sentenza attesa a fine ottobre

30 settembre 2022 a

Si avvia a sentenza il processo ai tre campani che nel 2016 ospitarono, in un casolare di Ponte di Cetti, due baby-killer della camorra. Il dibattimento a loro carico è ripreso mercoledì davanti al collegio del Tribunale di Viterbo che ha rinviato l’udienza alla fine del mese prossimo. Sul banco degli imputati due cugini, di professione fioristi ambulanti napoletani, e un altro uomo, anch’egli campano, accusati di aver favorito la latitanza di due sicari arrestati sulla Cassia Sud a marzo 2016. I tre imputati furono rinviati a giudizio per favoreggiamento su richiesta della Dda di Roma. I due fiorai, fino al 2014, avrebbero vissuto tra Tobia e Tre Croci, per poi trasferirsi in una cascina a Ponte di Cetti, in possesso di un regolare contratto di affitto, dotata anche di uno scantinato spazioso, che fu adibito a magazzino, nel quale era stata sistemata anche una cella frigorifera per conservare i fiori. Il 22 marzo 2016, nel corso di un blitz della polizia, furono arrestati i due latitanti, entrambi ventenni, condannati all’ergastolo in primo grado per l’omicidio di un 18enne, commesso il 5 febbraio del 2016 nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, nella periferia Est di Napoli. A entrambi, a maggio 2019, la pena fu ridotta a 30 anni in secondo grado di giudizio. Nel corso del procedimento che si sta celebrando davanti al collegio del Tribunale di Viterbo, furono disposte le trascrizioni di 5 intercettazioni telefoniche insieme a una captazione ambientale. Elementi che inchioderebbero i tre imputati, i quali, secondo le accuse, avrebbero garantito un nascondiglio sicuro ai due ventenni fuggitivi proprio nel casale alle porte del capoluogo, dove finirono in manette nella primavera di ormai 6 anni fa. A settembre 2019, in occasione della nomina del perito per la corretta interpretazione dei dialoghi, fu necessario affiancare all’esperto un traduttore di lingua partenopea. Il procedimento in

