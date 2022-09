Rudy Guede presenta il suo libro sull'omicidio di Meredith Kercher

29 settembre 2022 a

Rudy Guede, l’unico ad essere finito in carcere per l’omicidio di Meredith Kercher (la studentessa inglese che venne uccisa a Perugia la sera del 1º novembre 2007) presenta a Viterbo il suo libro "Il beneficio del dubbio" scritto insieme a Pierluigi Vito. L’evento si terrà sabato 1 ottobre alle 17 al Bistrot del teatro in via Cavour.

Esce l'autobiografia di Rudy Guede: "Il beneficio del dubbio, la mia storia"

“Quando nasce la tua libertà? - si legge nella locandina -. Per Rudy Guede ci sono date, passaggi, persone che hanno costruito la risposta a questa domanda, formulata la sera del 1° novembre 2007, quando a Perugia si consumò il delitto di Meredith Kercher. Una vicenda tragica e ancora da decifrare, benché i nomi delle persone coinvolte abbiano occupato pagine di giornali, reportage televisivi libri di memore e ci inchiesta, c’è una voce che non ha trovato lo spazio che meritava, quella di un ragazzo ritrovatosi nel posto sbagliato al momento sbagliato, vaso di coccio tra vasi di ferro”.



