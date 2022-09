Viterbo, badante litiga con anziana e aggredisce poliziotti

29 settembre 2022 a

Momenti di paura ieri pomeriggio ai Cappuccini, con urla lancinanti provenienti da un palazzo nelle vicinanze di piazza Vittorio Veneto che hanno rotto la tranquillità del quartiere.

Erano da poco passate le 16 quando sono giunte sul posto due volanti della polizia allertate per una lite furiosa che era scoppiata tra una badante straniera, presumibilmente dello Sri Lanka, e una anziana signora non vedente assistita dalla suddetta.

Gli agenti sono saliti nell’appartamento abitato dall’anziana per capire meglio la situazione ma al loro arrivo sarebbero stati aggrediti dalla stessa badante. Fatto sta che la collaboratrice domestica è stata arrestata e portata in Questura dove è stata successivamente ascoltata dagli agenti per cercare di ricostruire meglio la vicenda che presenta ancora lati poco chiari, come non è chiaro da chi sia partito l’allarme.

