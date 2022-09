Viterbo, sotto sequestro negozio di canapa legale

29 settembre 2022 a

a

a

La Guardia di Finanza ha sequestrato l’Eden Green, il canapaio di Viterbo. A darne notizia lo stesso proprietario, Flavio Fedele, con un post sui social: “Come tutti gli anni - dice in un video pubblicati sulla sua pagina e su quella del negozio - sono venuti a farci una bella sorpresina. Vorrei avvertire tutti i miei clienti che per un po’ dovremo chiudere il negozio, ma non preoccupatevi perchè non sono andato in galera. Ringrazio tutti quelli che in queste ore mi hanno chiamato e mandato messaggi”.

Oggi, all’ingresso del locale, sito in via Valerio Tedeschi, campeggia l’avviso affisso dai finanzieri: “Area sottoposta a sequestro penale ai sensi dell’art. 354 del codice di procedura penale”, quello che consente, appunto, alla polizia giudiziaria gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, onde assicurare che “le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero”.

L’Eden Green, come facilmente intuibile dall’insegna, vende erba legale, la cosiddetta cannabis light, ma non solo: “Presso il nostro negozio - si legge nel loro sito - potrete trovare tantissimi prodotti a base di canapa che possono essere utilizzati sia per la salute ad uso terapeutico e sia per l’alimentazione. Il tutto nel pieno rispetto di quanto previsto dall’attuale normativa vigente in Italia”.

