Incidente Viterbo, moto fuori strada. Feriti due giovani

28 settembre 2022 a

a

a

Due giovani feriti in un incidente avvenuto dopo la mezzanotte al Parco Falisco, nel territorio di Fabrica di Roma.

Schianto con lo scooter, gravissimi marito e moglie

Si tratta di un ragazzo e di una ragazza che viaggiavano in sella ad una moto che per cause in corso di accertamento è finita fuori strada.

Auto contro moto sulla Cimina, muore 31enne

I due ragazzi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, ma secondo quanto si è appreso non sarebbero in pericolo di vita Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del sinistro.

Scontro tra auto e moto sulla Teverina, grave centauro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.