Incidente sul lavoro Viterbo, operaio schiacciato da carico di pellet. E' grave

Un uomo è rimasto ferito gravemente in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio a Montalto di Castro.

Secondo quanto si è appreso, infatti, per cause in corso di accertamento l'operaio sarebbe rimasto schiacciato sotto una parte di un carico di pallet che stava scaricando.

Sul posto i soccorritori del 118, che hanno trasportato l'uomo in ospedale in eliambulanza (in codice rosso), e i carabinieri di Montalto, chiamati a ricostruire le dinamiche dell'incidente.

